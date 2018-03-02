Шойгу вручил знамя филиалу Нахимовского училища в Мурманске

Новости

Боярская и Козловский стали Заслуженными артистами РФ 17:13
В Симферополе отец и муж погибших в лифте рассказал о трагедии 17:07
В Ялте завели дело об убийстве таксиста 17:00
Патриарх: Русский и болгарский народ находятся в давней духовной связи 16:50
В Кремле заявили об отсутствии доказательств по якобы российским хакерам 16:45
"Газпром" в девятый раз подряд поставил рекорд экспорта 16:43
Глава Дербентского района задержан и доставлен в изолятор 16:40
Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с пожаром в Баку 16:36
В Симферополе женщина и ребенок погибли в сломанном лифте 16:25
Акция "Ночь на катке" пройдет в 16 московских парках 16:20
В Болгарии найден 8000-летний артефакт с загадочной надписью 16:20
Матвиенко выразила соболезнования в связи с пожаром в Баку 16:06
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками молока из Беларуси 16:05
В Тюменской области через 10 лет поиска поймали педофила 16:04
На Алтае росгвардеец застрелил напавшего на него пенсионера 15:56
В России стартовали продажи маленького кроссовера Jaguar E-Pace 15:55
Легендарная фэнтези-вселенная Терри Пратчетта станет телесериалом 15:55
Двух греческих военнослужащих задержали в Турции 15:48
Белорусские военные изучают тактику борьбы с дронами 15:45
В Астрахани следователи проверят падение юноши с 15 этажа 15:45
На Кубани завели дело после гибели людей в ДТП с автобусом 15:42
МИД РФ назвал странным отказ США от консультаций по кибербезопасности 15:34
В Кремле отметили роль Медведчука в обмене пограничниками 15:29
Представлен проект пассажирской капсулы для вакуумного поезда 15:29
Военные учения "Славянское братство-2018" пройдут в Новороссийске 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Секреты Су-57 собрали на видео
Секреты Су-57 собрали на видео
Задайте вопрос главе Вольного экономического общества РФ Сергею Бодрунову
Задайте вопрос главе Вольного экономического общества РФ Сергею Бодрунову
02.03.2018 15:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Шойгу вручил знамя филиалу Нахимовского училища в Мурманске

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в церемонии вручения Знамени мурманскому филиалу Нахимовского военно-морского училища.

Министр напомнил, что по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина такие учебные заведение созданы во всех четырех флотах России. На Балтике это Санкт-Петербургское НВМУ, на Тихом океане - Владивостокское училище, на Черном море - Севастопольское, на Северном флоте - Мурманское. Шойгу заявил, что руководство страны уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к традициям, культуре и государственной символике страны. "Важная роль в решении этой задачи отводится Нахимовским военно-морским училищам", - подчеркнул министр.

Фото: Россия 24/youtube.com
Шойгу: Современное оружие России делает американскую ПРО "дырявой"

Обучение будущих флотоводцев ведется там по единой образовательной программе. А в Мурманском НВМУ, несмотря на приставку "филиал", воспитанники осваивают военно-морское дело в хорошо оснащенных учебных классах, лингафонных кабинетах, лабораториях физики, химии, биологии, информатики и подводной робототехники.

- Работают секции самбо, бокса и рукопашного боя. В вашем распоряжении комфортабельные спальные корпуса и современная столовая. С вами занимаются отличные преподаватели и воспитатели. Все это дает возможность полностью реализовать свой потенциал, развиваться духовно, умственно и физически, - обратился Шойгу к нахимовцам.

По его словам, врученное училищу Знамя является символом доблести и беззаветного служения Отечеству. Министр выразил уверенность, что нести его воспитанники будут с честью. Что они не уронят высокого звания нахимовца и останутся верны памяти моряков Северного флота, подвиги которых навечно вписаны в ратную историю России.

После церемонии Шойгу осмотрел учебно-материальную базу НВМУ, в частности, побывал на телестудии училища. Пользуясь случаем, один из нахимовцев попросил у министра разрешения взять интервью у легендарного хоккеиста и спортивного деятеля Вячеслава Фетисова, который сопровождал главу военного ведомства России в этой поездке. Шойгу был не против, Фетисов - тоже.

Шойгу рассказал о результатах испытаний Су-57 в Сирии

Отвечая на вопросы юного репортера, Фетисов рассказал, что в детстве его кумиром был великий советский хоккеист Александр Рагулин. Он также высоко оценил художественный фильм "Легенда номер 17", посвященный другому замечательному игроку - Валерию Харламову. Фетисов считает, что выступление нашей сборной на Олимпиаде в Пхенчхане рождает новых кумиров. По его мнению, после блистательной игры национальной сборной за олимпийское золото впору писать сценарий к новому фильму про российский хоккей.

Прощаясь с нахимовцами, Сергей Шойгу пообещал, что к 1 сентября в мурманском военно-морском училище появятся ледовый каток и бассейн.

Справка "РГ"

За последние пять лет в нашей стране были созданы девять президентских кадетских и нахимовских училищ. Всего же в систему Минобороны РФ входят 29 довузовских образовательных учреждения.

Главное сегодня

В Кремле отметили роль Медведчука в обмене пограничниками
В Госдуме обвинили США в нарушении международного права
Захарова обещала выделить для журналистов из США отдельные места
Памфилова: ЦИК обсудит с кандидатами формат дебатов
Медведев заявил о риске появления ипотечного "пузыря"