Шойгу вручил знамя филиалу Нахимовского училища в Мурманске

В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в церемонии вручения Знамени мурманскому филиалу Нахимовского военно-морского училища.

Министр напомнил, что по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина такие учебные заведение созданы во всех четырех флотах России. На Балтике это Санкт-Петербургское НВМУ, на Тихом океане - Владивостокское училище, на Черном море - Севастопольское, на Северном флоте - Мурманское. Шойгу заявил, что руководство страны уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к традициям, культуре и государственной символике страны. "Важная роль в решении этой задачи отводится Нахимовским военно-морским училищам", - подчеркнул министр.

Обучение будущих флотоводцев ведется там по единой образовательной программе. А в Мурманском НВМУ, несмотря на приставку "филиал", воспитанники осваивают военно-морское дело в хорошо оснащенных учебных классах, лингафонных кабинетах, лабораториях физики, химии, биологии, информатики и подводной робототехники.

- Работают секции самбо, бокса и рукопашного боя. В вашем распоряжении комфортабельные спальные корпуса и современная столовая. С вами занимаются отличные преподаватели и воспитатели. Все это дает возможность полностью реализовать свой потенциал, развиваться духовно, умственно и физически, - обратился Шойгу к нахимовцам.

По его словам, врученное училищу Знамя является символом доблести и беззаветного служения Отечеству. Министр выразил уверенность, что нести его воспитанники будут с честью. Что они не уронят высокого звания нахимовца и останутся верны памяти моряков Северного флота, подвиги которых навечно вписаны в ратную историю России.

После церемонии Шойгу осмотрел учебно-материальную базу НВМУ, в частности, побывал на телестудии училища. Пользуясь случаем, один из нахимовцев попросил у министра разрешения взять интервью у легендарного хоккеиста и спортивного деятеля Вячеслава Фетисова, который сопровождал главу военного ведомства России в этой поездке. Шойгу был не против, Фетисов - тоже.

Отвечая на вопросы юного репортера, Фетисов рассказал, что в детстве его кумиром был великий советский хоккеист Александр Рагулин. Он также высоко оценил художественный фильм "Легенда номер 17", посвященный другому замечательному игроку - Валерию Харламову. Фетисов считает, что выступление нашей сборной на Олимпиаде в Пхенчхане рождает новых кумиров. По его мнению, после блистательной игры национальной сборной за олимпийское золото впору писать сценарий к новому фильму про российский хоккей.

Прощаясь с нахимовцами, Сергей Шойгу пообещал, что к 1 сентября в мурманском военно-морском училище появятся ледовый каток и бассейн.

Справка "РГ"



За последние пять лет в нашей стране были созданы девять президентских кадетских и нахимовских училищ. Всего же в систему Минобороны РФ входят 29 довузовских образовательных учреждения.