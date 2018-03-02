Совсем недавно несколько жителей Крыма один за одним буквально "влетели" на штрафы за использование дронов для съемки местных достопримечательностей. Как оказалось, от административной ответственности не застрахованы даже законопослушные пилоты - законодательство не разработано до конца. Где на полуострове можно летать, а где нельзя? Корреспондент "РГ" выяснял, как в Крыму легально пользоваться беспилотниками.

Попались военным

Популярность легких дронов и квадрокоптеров тяжело оспорить, их используют и журналисты, и фотолюбители. В курортном регионе с их помощью создают панорамы, любительские и профессиональные видео. Даже строительство крупных инфраструктурных объектов не обходится без съемки с воздуха: создание объездной дороги, части федеральной трассы "Таврида" под Симферополем, подрядчики зафиксировали в отчетном видеоролике.

Тем не менее уже в этом году транспортная прокуратура поспособствовала наложению санкций на двоих крымчан за неправильный запуск дронов. Одного поймали в Ливадии, там "пилот" поднял квадрокоптер на 100 метров над землей "без соответствующего разрешения компетентного в области организации воздушного движения органа" и был оштрафован на три тысячи рублей. Столько же пришлось выплатить государству человеку, пойманному за управлением беспилотником возле Крымского инженерно-педагогического университета в Симферополе. Пилотирование, по словам представителей прокуратуры, осуществлялось без подачи плана полета.

К университету, кстати, прилегает часть Росгвардии.

Два месяца назад за съемку вблизи воинской части на мысе Тарханкут оштрафовали еще одного гражданина.

Судя по сообщениям служб, ответственных за контроль полетов, охота на владельцев беспилотников идет волнообразно - то никого не ловят, то нескольких подряд. А в Крыму людей, запускающих дроны, более чем достаточно - стоит прогуляться по людным местам приморских городов в выходные.

Так почему же не повезло именно названным гражданам?

Паспорт для дрона

- Зарегистрировать беспилотник нигде нельзя, - рассказал "РГ" "авиатор"-любитель Константин Морозов. - Есть неофициальный ресурс в интернете, через который можно получить условный паспорт характеристики аппарата.

Судя по комментариям любителей на тематических форумах, россияне чаще всего запускают дроны нелегально, не получая разрешений от контролирующих органов. Поймать пилота могут где угодно, степень риска зависит от местности.

- Если вы попадетесь, к вам не подойдет человек, представляющийся членом какого-нибудь спецотряда по контролю беспилотных летательных средств, - продолжает Константин. - Обычно дроны замечают полицейские. А возле военных частей стоят какие-то датчики, локаторы. Там очень быстро появятся местные "контролеры".

Кстати, на сайте одного из производителей дронов есть карта, на которой отмечены запретные для полетов зоны - это, в первую очередь, аэропорты. Среди владельцев идут споры о том, насколько небольшие беспилотники опасны для самолетов. В теории в случае какого-то происшествия к административной ответственности за полет могут пристегнуть и уголовную - если, например, их столкновение приведет к непредсказуемым последствиям.

Также нужно избегать территорий рядом с военными и всяческими закрытыми объектами.

Предоставьте маршрут

В Воздушном кодексе РФ указано, что "беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов, ввезенные или произведенные в РФ, подлежат учету в порядке, установленном правительством РФ". При этом в управлении Ространснадзора по ЮФО "РГ" сообщили, что порядок регистрации и учета правительством РФ не определен. Он существует только в проекте - не создан государственный оператор, выдающий разрешения.

К слову, по закону к беспилотникам можно отнести даже радиоуправляемые игрушки-вертолеты, отдаляющиеся от пульта на несколько десятков метров. Пользователи тематических сообществ в интернете шутят: перед тем, как подпрыгнуть на месте во дворе своего дома, нужно уведомить государственные органы - ведь в этом случае вы тоже используете воздушное пространство.

"По сути, все летают без разрешений, потому что пока получишь его, пока со всеми согласуешь...", - жалуются пользователи тематических интернет-ресурсов. Но это не значит, что их не нужно получать.

Начать согласование плана полета лучше с обращения в Единую систему организации воздушного движения РФ. В Ространснадзоре порекомендовали обращаться в Ростовский зональный центр ЕС ОрВД. Там подскажут, в какой форме его нужно подавать.

В Южной транспортной прокуратуре "РГ" рассказали, что также нужно добыть разрешение в органах местного самоуправления (в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе нужно получить решения соответствующих органов исполнительной власти).

Если запуск дрона запланирован в 25-километровой зоне, прилегающей к границе РФ, отдельное разрешение нужно получить в местном территориальном органе ФСБ.

Как подготовиться к запуску дрона



1. Обратитесь в Ростовский зональный центр ЕС ОрВД. Уточните, нужно ли дублировать запрос в какие-либо крымские ведомства и управления.

2. Также обратитесь в местные органы власти и уточните процедуру получения разрешения, она может отличаться в разных регионах.

3. Подготовьте паспорт беспилотного устройства на ресурсе https://uavreg.ru. Это неофициальная форма, использование которой, впрочем, поможет избежать проблем при необходимости предъявить какие-либо документы.

4. Заранее исключите из маршрута полета зоны возле аэропортов, аэродромов и военных объектов - даже если использование беспилотников рядом с ними согласуют, это может повлечь к административной ответственности.

5. Изучите сообщества владельцев дронов в интернете: там часто публикуют списки запретных для полетов зон и делятся опытом получения разрешений в конкретных регионах.

Тем временем



Студенты факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии обзавелись квадрокоптером. Его будущим журналистам передали по внутренней университетской программе Крымского федерального университета.

- У нас есть студия для практики с современным оборудованием, - рассказала "РГ" замдекана по научной работе Людмила Егорова. - Она пополнилась таким девайсом. Пока выбираем ему имя, варианты - от Барсика до Люцифера.

До получения необходимых разрешений дрон летать не будет, сейчас студенты придумывают сценарии для его использования.

Студию факультет получил по той же программе развития КФУ имени В. И. Вернадского, которую утвердило правительство РФ. Это комплекс, состоящий из аудитории и техники. Студенты могут практиковаться в съемке и монтаже видеосюжетов, подготовке радиопередач и верстке газет.

Контакты



Ростовский зональный центр ЕС ОрВД:



Тел.: (863) 272-3798.



E-mail: dcpk@yug.gkovd.ru



Система представления планов полетов Главного Центра ЕС ОрВД:



https://ivprf.ru



Сообщество владельцев беспилотников:



http://dji-club.ru



Карта зон, ограниченных для полетов:



https://dji.com/ru/flysafe/geo-map