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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стало известно, как обрушился лифт в Симферополе

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Трагедия в доме на улице Балаклавской в Симферополе произошла сегодня днем. После обеда живущая на девятом этаже супруга отправилась на прогулку и стала заходить в лифт с коляской. Двери зажали коляску, и кабину заклинило. Женщина позвонила мужу, сообщив, что ребенок погиб. На место вызвали сотрудников МЧС.
Фото: Сергей Винник/РГ Фото: Сергей Винник/РГ
Фото: Сергей Винник/РГ

Когда коляску освободили, кабина двинулась вверх, раздавив стоявшую в проеме женщину. Затем лифт двинулся вниз и остановился в районе третьего этажа. Молодая женщина и шестимесячный малыш погибли.

В Симферополе семье погибших в лифте выплатят компенсацию

- Лифт постоянно барахлил, - рассказал глава пострадавшей семьи. - Периодически отказывала электроника, кабина застревала между этажами. На уровне между третьим и четвертым этажами был какой-то скрип снаружи, как будто кабина обо что-то трется.

Мужчина рассказал, что он сам в управляющую компанию с жалобами на лифт не обращался, но другим жильцам в декабре минувшего года там якобы сообщили, что лифт исправен. Соседи по подъезду также подтвердили, что с лифтом были проблемы, несмотря на это никто не предпринимал никаких мер.

- Кабину трясло каждый раз, когда она начинала движение, - рассказала женщина, живущая в этом подъезде.

По словам жильцов, дому, где произошла трагедия и соседним многоэтажкам 27-28 лет. Все они были построены примерно в одно время, на рубеже 80-90 годов прошлого века, когда микрорайона Пневматика активно застраивался. С тех пор в домах не было, ни капитального, ни даже текущего ремонтов.

- Я здесь 20 лет живу и за это время ни разу ничего не ремонтировали, - рассказал еще один житель злополучного дома. - Даже лампочку в подъезде никто не заменит. Жильцы за свои средства красили панели в подъезде, вот и весь ремонт. А в 123 доме, я знаю, что жильцы даже на ремонт лифта сами собирали средства.

У мужчины, чья жена и ребенок погибли в результате аварии остались двое несовершеннолетних детей. На месте трагедии сейчас работает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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