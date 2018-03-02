В Ялте завели дело об убийстве таксиста

Следственный отдел по городу Ялта ГСУ СКР по Республике Крым возбудил уголовное дело по факту убийства таксиста на улице Мухина.

Накануне вечером в припаркованной на проезжей части машине обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. По информации пресс-службы ГСУ СКР, по этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В свою очередь, МВД по Республике Крым распространяет ориентировку на розыск 32-летнего жителя Херсонской области Украины, который подозревается в совершении этого преступления. По информации "РГ", он подвозил убитого, проголосовавшего на обочине. Следственный комитет России просит водителей, которые в момент убийства возможно проезжали мимо места преступления, сообщить об этом в правоохранительные органы.