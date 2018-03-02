В Симферополе женщина и ребенок погибли в сломанном лифте

В многоэтажном доме по улице Балаклавской, 81 в Симферополе сегодня днем произошло ЧП. Из-за поломки лифта погибли женщина и шестимесячный ребенок. Происшествие подтвердили в прокуратуре Республики Крым.

- Прокуратура РК с привлечением специалистов управления Ростехнадзора проводит проверку в связи с неконтролируемым подъемом лифта в симферопольской многоэтажке, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты проверяют исполнение требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования управляющей компанией и организацией, обслуживающей лифт.

Известно, что лифт сломался, когда женщина с ребенком спускались с девятого этажа. В семье остались муж и двое детей.