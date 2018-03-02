На "новую" полосу аэропорта Кольцово приземлился первый самолет

На вторую взлетно-посадочную полосу аэропорта Кольцово приземлился первый после реконструкции самолет. Символично, что на его борту оказалось несколько тонн цветов, которые были доставлены в Екатеринбург из Бельгии. Точно такой же "цветочный" рейс прибыл следом из Амстердама.

Вторая взлетно-посадочная полоса была реконструирована к чемпионату мира по футболу 2018. Ее удлинили с 3 до 3,5 километров, а также оснастили современным светосигнальным и метеорологическим оборудованием. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта, который готовится к большому пассажиропотоку в июне этого года.

Проектной мощности пассажирского терминала в восемь миллионов человек достаточно, чтобы принять всех футбольных болельщиков и гостей города.