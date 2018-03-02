В Тюменской области через 10 лет поиска поймали педофила

В Ишиме в ходе расследования недавнего преступления против половой неприкосновенности девочки удалось найти человека, совершившего подобное преступление 10 лет назад.

Для раскрытия преступления, совершенного в январе, следователи проверяли людей, которых раньше привлекали за подобные деяния: проводили допросы, собирали биологический материал и так далее. Так, один из ДНК-образцов совпал с образцами, которые хранились в базе данных экспертно-криминалистического центра УМВД РФ по Тюменской области. Этот человек разыскивался за совершение особо тяжкого преступления в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

Подозреваемого задержали. Жителя Ялуторовского района 1976 года рождения неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за изнасилования. За преступление десятилетней давности ему предъявлено обвинение в совершении изнасилования с угрозой убийства в отношении не достигшей 14-летнего возраста (131 статья УК РФ, часть 3).

Суд согласился с доводами следствия и заключил обвиняемого под стражу. Подозреваемый детализировал свои показания о совершенном преступлении.