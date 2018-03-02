Рябков: США переводят стрелки в вопросе Договора о ликвидации ракет

Вашингтон переводит стрелки, обвиняя Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы воспринимаем это как способ американской стороны, что называется, перевести стрелки", - цитирует ТАСС высокопоставленного дипломата. По словам Рябкова, Москва готова к любым недружественным шагам Вашингтона как до, так и после выборов президента России 18 марта.

"Не хотелось бы думать, что до этого дойдет, но может быть все, что угодно с учетом доминирующего в Вашингтоне настроя и установок на сдерживание России", - обеспокоен замминистра. Рябков особо отметил, что, независимо от различных маневров США, позиция российской стороны по принципиальным политическим вопросам не изменится.

В тоже время Москва твердо привержена международным и двусторонним договоренностям с США. "Мы готовы к обсуждению с американцами всех вопросов, относящихся к сфере поддержания стратегической стабильности в изменяющейся обстановке. И мы бы хотели надеяться, что именно так ситуацию трактуют и в Вашингтоне", - надеется Сергей Рябков.