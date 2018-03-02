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Рубрика: В мире

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией белорусских предприятий

Текст: Евгений Гайва

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки в Россию белорусской продукции. Речь идет о двух предприятиях. В случае с ОАО "Молоко" введены ограничения. А в отношении СПК "Агрокомбинат "Снов" будет действовать усиленный контроль.
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками молока из Беларуси

В российском надзорном ведомстве сообщили, что в продукции этих производителей обнаружены вредные вещества. Речь идет об остатке лекарственных средств. У ОАО "Молоко" это так называемые антгельминтики, предназначенные для борьбы с паразитами. А во втором случае - с "Агрокомбинатом "Снов", который производит мясо птицы, - по данным Россельхознадзора, обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы.

Для ОАО "Молоко" поставки ограничены со 2 марта. Для "Агрокомбината "Снов" с 28 февраля введен усиленный лабораторный контроль.

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