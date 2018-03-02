СБ ООН обсудит выполнение резолюции о перемирии в Сирии 12 марта

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 12 марта обсудит выполнение резолюции по режиму прекращения огня и гуманитарной паузе в Сирии. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель Нидерландов при ООН Карел ван Остером, чья страна в марте приняла председательство в Совбезе.

"Двенадцатого марта состоится брифинг Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) по выполнению резолюции 2401", - заявил дипломат.

По словам постпреда Нидерландов, идея проведения подобного заседания была согласована с членами СБ в четверг при обсуждении программы работы на текущий месяц. После доклада представителя УКГВ ООН состоятся закрытые консультации Совбеза, добавил Карел ван Остером.

В этом месяце СБ ООН также проведет регулярные заседания по Сирии, передает ТАСС. Так, 15 марта с отчетом по политическому досье выступит спецпосланник генсека всемирной организации Стаффан Де Мистура. А 27 марта члены Совбеза обсудят гуманитарную ситуацию в арабской республике.