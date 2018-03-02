США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО

Соединенные Штаты планируют развернуть в общей сложности 400 ракет глобальной системы противоракетной обороны в непосредственной близости к границам России. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Сейчас широким фронтом идет большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны", - цитирует РИА Новости его заявления в телеэфире "России 24".

По данным Фомина, такие комплексы уже размещены в Калифорнии и на Аляске, в Румынии и Прибалтике.

"Вот-вот уже будет создан район ПРО в Польше. Подключатся к этому кольцу и будут вовлечены районы противоракетной обороны в Корее и Японии", - сказал замминистра.

В результате, по его информации, американцы развернут порядка 400 антиракет. Это "значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России", констатировал Александр Фомин.

Он также добавил, что США отрабатывают трансатлантическую переброску воинских формирований и уже создали "тыловой запас, достаточный для очень оперативного развертывания дополнительной группировки до 300 тысяч человек".