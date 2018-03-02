Трамп продлил на год санкции в отношении России

Президент США Дональд Трамп продлил в пятницу на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России, сообщила пресс-служба Белого дома.

Речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных правительством США 6 марта, 16 марта, 20 марта, а также 19 декабря 2014 года, пишет ТАСС.

По словам Трампа, он пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года". В заявлении американского президента также уточняется, что он сохраняет ограничительные меры сроком еще "на один год".

Ранее министр финансов Стивен Мнучин озвучил, что администрация США огласит новые санкции в отношении России в ближайшие тридцать дней.