Трое британцев погибли из-за снегопадов и холодов

Три человека погибли в Великобритании из-за снегопадов и холодов, вызванных атлантическим штормом "Эмма".

Как пишет ТАСС, в графстве Корнуолл на юго-западе королевства машина въехала в дом. В результате ДТП погибла 7-летняя девочка. Кроме того, на одной из заснеженных улиц Лидса была обнаружена мертвой 75-летняя женщина.

Еще одной жертвой стихии стал 46-летний мужчина, чей автомобиль столкнулся с грузовиком недалеко от города Беркшир. Из-за плохих погодных условий в стране были закрыты тысячи школ. А в соседней Шотландии по-прежнему закрыты два крупнейших аэропорта - в Эдинбурге и Глазго. В других воздушных гаванях отменены десятки рейсов.