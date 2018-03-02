В аэропортах Бразилии у туристов начали требовать справку о прививке

Российским туристам перед поездкой в Бразилию лучше делать прививки от желтой лихорадки. В противном случае могут возникнуть проблемы. В аэропортах ужесточили контроль, сообщает агентство "Интерфакс".

Некоторые авиакомпания просят пассажиров показать международное свидетельство о вакцинации. Особенно часто это происходит при посадке на рейсы в Боливию, Венесуэлу, Колумбию, Коста-Рику, Кубу, Никарагуа, Панаму, Суринам, Эквадор и так далее.

"МИД РФ рекомендует лицам, планирующим частные и служебные поездки в Бразилию, а также тем, кто следует через эту страну транзитом, сделать прививку и иметь свидетельство", - говорится в сообщении Ростуризма.

Напомним, в трех штатах на юго-западе Бразилии - Минас-Жейрас, Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро - зарегистрирована вспышка заболеваемости желтой лихорадкой. Были и смертельные случаи. Прививка от желтой лихорадки делается за две недели до поездки. Иммунитет сохраняется пожизненно.