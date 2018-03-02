Новости

Житель Камчатки ответит в суде за продажу нацистских кортиков 04:44
ФБР начало проверку сделки Trump Organization с участием Иванки Трамп 04:40
Канада ответит США в случае введения пошлин на сталь и алюминий 04:37
В Техасе рядом со школой поймали подростка с винтовкой 04:24
СБ ООН обсудит выполнение резолюции о перемирии в Сирии 12 марта 04:15
Бывший лидер колумбийских повстанцев перенес инфаркт 04:07
Пхеньян: КНДР не поставляет в Сирию компоненты для химоружия 04:06
Циклон нарушил работу аэропорта Южно-Сахалинска 04:04
Минимальная зарплата в Венесуэле превысила шесть долларов 03:52
Видео: В Бразилии во время представления упал акробат 03:34
Крупный пожар произошел в офисном здании Петербурга 03:25
Путин рассказал о гонке вооружений между США и Россией 03:13
В аэропортах Бразилии у туристов начали требовать справку о прививке 03:05
МИД Венгрии: Украина "наносит удар в спину" Европе 02:59
Летчики РФ за неделю пять раз перехватывали иностранные самолеты 02:37
В Саудовскую Аравию вернутся кинотеатры после 30-летнего запрета 02:28
Во время футбольного матча в Иране пострадали 350 человек 02:11
В Голливуде установили золотую статую Вайнштейна в халате 01:50
В США запустили ракету с метеоспутником GOES-S 01:40
Один человек убит в результате стрельбы на севере Петербурга 01:26
Восемь турецких военных погибли в результате операции в Африне 01:20
В США выступившую против оружейного лобби авиакомпанию лишили льгот 01:15
Госдеп одобрил поставку Украине противотанковых комплексов Javelin 00:50
Арестован американец, отправивший сыну Трампа конверт с крахмалом 00:45
Старейшие в мире татуировки обнаружены на египетских мумиях 00:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
02.03.2018 01:50
Рубрика: Общество

В Голливуде установили золотую статую Вайнштейна в халате

Статуя Харви Вайнштейна золотого цвета появилась в Голливуде. Режиссер, известный своими сексуальными домогательствами, изображен одетым в халат и сидящим на кровати.

Фото: kinopoisk.ru
Харви Вайнштейн извинился перед Дженнифер Лоуренс

Один из авторов скульптуры Джошуа "Джинджер" Монро рассказал, что образ Вайнштейна олицетворяет методы, которые используются в Голливуде могущественными людьми. Монумент появился за несколько дней до вручения премии "Оскар", передает ТАСС.

Ранее Монро установил статую обнаженного Дональда Трампа.

Вайнштейн в течение 30 лет домогался сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин.

Главное сегодня

Путин рассказал о гонке вооружений между США и Россией
Госдеп одобрил поставку Украине противотанковых комплексов Javelin
Один человек убит в результате стрельбы на севере Петербурга
Европу возмутили планы США вести пошлины на сталь и алюминий
В Саудовскую Аравию вернутся кинотеатры после 30-летнего запрета