В Голливуде установили золотую статую Вайнштейна в халате

Статуя Харви Вайнштейна золотого цвета появилась в Голливуде. Режиссер, известный своими сексуальными домогательствами, изображен одетым в халат и сидящим на кровати.

Один из авторов скульптуры Джошуа "Джинджер" Монро рассказал, что образ Вайнштейна олицетворяет методы, которые используются в Голливуде могущественными людьми. Монумент появился за несколько дней до вручения премии "Оскар", передает ТАСС.

Ранее Монро установил статую обнаженного Дональда Трампа.

Вайнштейн в течение 30 лет домогался сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин.