В Кремле отметили роль Медведчука в обмене пограничниками

В Кремле прокомментировали обмен пограничниками с Украиной.

"В Кремле удовлетворены в связи с тем, что удалось завершить обмен двух российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба на двоих украинских пограничников - Богдан Марцоня и Игорь Дзюбака", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук был 22 февраля в Москве, осуществлял контакты в Киеве. "Во многом благодаря его усилиям и основываясь на политической воле, которую обе стороны продемонстрировали, удалось выйти на обмен пограничников", - объяснил Песков.

"Мы рады, что наши российские пограничники вернулись домой", - заключил пресс-секретарь главы государства.

