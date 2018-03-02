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02.03.2018,  
16:00
Текст: Николай Грищенко

В Минобороны поступило более 63 тысяч названий для нового супероружия

Менее чем за сутки на официальный сайт Минобороны России поступило более 63 тысяч предложений с названиями для новейших российских комплексов вооружений. Речь идет о боевом лазерном комплексе, который развернут в Южном военном округе. А также о крылатой ракете с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета и глубинном подводном беспилотнике межконтинентального класса.

Фото: vesti.ru
Придумайте названия для новейших боевых комплексов армии России

В среднем за один час поступает около трех тысяч предложений.

- Предложения поступают не только от жителей России: около 20 процентов вариантов названий пришло от интернет-пользователей из стран СНГ, еще порядка 10 процентов - от жителей ближнего и дальнего зарубежья, - отметили в пресс-службе военного ведомства.

В Минобороны России отметили. что креативная группа ведет работу по обработке вариантов названий. По ее итогам будет определен перечень наиболее популярных вариантов и объявлено голосование.

Кстати, в социальных сетях уже появилось немало мемов на данную тему. К примеру, жители Ростова-на-Дону предлагают назвать новую ракету с атомным двигателем - "Демократия-1". Дескать, пусть кто-нибудь упрекнет Россию, что у нее нет демократии. Среди названий - "Барсик", "Санкция", "Кондратий", "Паритет", "Посол" и даже "Осиновый кол" (ОК). Есть предложение назвать ракету "Иван", а подводный беспилотник "Марья". Либо дать трем предложенным образцам имена былинных богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича.

Оставить свой вариант для нового оружия можно здесь.

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