В США запустили ракету с метеоспутником GOES-S

С космодрома на мысе Канаверал в США стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas V с метеоспутником GOES-S. Как пишет ТАСС, аппарат оснащен оборудованием, позволяющим вести наблюдение за Землей и Солнцем.

Данные будет использовать Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы. Ученые смогут получать более точную информацию о различных стихийных бедствиях: ураганах, наводнениях и так далее.

Кроме того, GOES-S позволит собрать больше данных о лесных пожарах, извержениях вулканов и пылевых бурях.

До 2024 года Соединенные Штаты планируют запустить еще два таких спутника, которые станут частью единой системы для наблюдения за окружающей средой.