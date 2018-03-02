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Рубрика: Спорт

Клюшки скрестят в Хабаровске

Имя чемпиона России болельщики узнают 25 марта на арене "Ерофей"
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск №7509 (46)
Сегодня пройдут заключительные матчи в регулярном чемпионате Суперлиги по хоккею с мячом, по итогам которых определится итоговая турнирная таблица.

Напомним, что по регламенту соревнований 14 лучших команд нашей страны со 2 ноября 2017 по 2 марта 2018 года провели турнир в два круга. Далее восемь лучших клубов будут допущены к участию во втором этапе чемпионата.

В число тех, кто вступит в борьбу в плей-офф вошли: "Енисей" (Красноярск), "СКА-Нефтяник" (Хабаровск), "Байкал-Энергия" (Иркутск), "Динамо" (Москва), "Кузбасс" (Кемерово), "Уральский трубник" (Первоуральск), "Сибсельмаш" (Новосибирск), "Волга" (Ульяновск).

Фото: Константин Завражин/РГ
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Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а полуфинальные - до трех. После завершения матчей на вылет два лучших клуба определят судьбу золотых медалей по итогам одного "золотого" матча, а вот обладатель бронзовых наград станет известен по итогам двух поединков.

Как сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), комитет по проведению соревнований провел конкурс на право проведения решающей встречи чемпионата России. В результате право провести игру получила хабаровская арена "Ерофей", на которой в этом году сборная России выиграла титул чемпионов мира.

Стоит напомнить, что в прошлом году золотые медали также были разыграны в Хабаровске. Тогда "СКА-Нефтяник" не оставил шансов "Байкал-Энергии" - 6:2, а вот красноярский "Енисей" стал обладателем бронзы.

Кстати

В ближайшее воскресенье в Мурманске стартует финальный турнир среди команд Высшей лиги. По финансовым причинам для участия в соревнованиях заявились только две команды "Саяны" Абакан и "Мурман" Мурманск. Команды проведут два матча, по результатам которых и определится победитель сезона 2017/18. Однако при любом раскладе оба коллектива получают право в сезоне 2018/19 на повышение в классе и на присвоение званий "Мастер спорта по хоккею с мячом".

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