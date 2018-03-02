Видео: Макрон сыграл в музыкальной постановке "Петя и волк"

Президент Франции Эммануэль Макрон сыграл в детской музыкальной постановке "Петя и волк", сообщает информационное агентство Reuters.

Глава государства является поклонником театра и классической музыки, он исполнил роль чтеца. Показ состоялся в Елисейском дворце по пригласительным билетам. Среди зрителей были дети из малоимущих семей. Приглашением гостей занималась первая леди Франции Брижит Макрон, отмечает портал The Local.

Музыкальная постановка написана композитором Сергеем Прокофьевым. Для всех персонажей были разработаны персональные партии, исполняемые определенными музыкальными инструментами.

Во время спектакля маленькие зрители не только смотрят сказку с приключенческим сюжетом, но и запоминают звучания различных инструментов. Музыкальное сопровождение постановки обеспечил республиканский гвардейский оркестр.