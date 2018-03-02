Замгенсека НАТО встретили демонстрацией протеста в Афинах

Визит заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, которая в пятницу побывала в Афинах и провела встречи с греческими официальными лицами, а также выступила с лекцией о Североатлантическом альянсе, не обошелся без митинга протеста со стороны местных активистов.

Так, представители профсоюза работников СМИ региона Аттика оказали "теплый прием" гостье из Брюсселя, развернув перед Генеральным секретариатом информации и коммуникации Греции, где проходило публичное выступление Гетемюллер, транспаранты с лозунгами "Выйти из НАТО: бомбами и напалмом убиваете людей!" В числе прочего участники митинга потребовали закрыть все военные базы Альянса на территории Греции и вернуть греческих военнослужащих- участников натовских операций на родину.

Сама Гетемюллер, выступая в Афинах с лекцией под названием "Североатлантический альянс, который вы, возможно, не знаете" - безопасность и оборона вне устаревших основ", не смогла уйти от вопросов преимущественно греческой студенческой аудитории о причинах скатывания отношений между НАТО и Россией фактически к холодной войне.

"Сдерживание и оборона очень важны и поэтому у нас должны быть соответствующее возможности, - заявила высокопоставленная чиновница НАТО. - Но другое важное направление - это диалог, чтобы усилить взаимопонимание, уверенность, когда это необходимо. Нам не нужны несчастные случаи или инциденты, будь то в Черном или Балтийском море".

По ее словам, США и их союзники не хотят холодной войны с Россией и размещают в Европе "ограниченное количество" военнослужащих на ротационной основе.

Греческая аудитория также активно интересовалась отношением руководства НАТО к Турции, которая, по мнению Афин, ведет себя все более и более провокационно в адрес Греции. На это замгенсека НАТО пояснила, что "Североатлантический альянс - это большая семья, в которой, как и во всех больших семьях, случаются конфликты", а также призвала Грецию и Турцию скорее урегулировать все двусторонние претензии.