Новости

В Рио-де-Жанейро изъяли 1,5 тонны кокаина 04:39
При захвате банка в Рио-де-Жанейро погибли два человека 04:37
Решение Трампа о пошлинах на сталь и алюминий было импульсивным 04:14
В ЦБ рассказали о потерях российских банков от хакерских атак 04:05
Путин ответил на обвинения во "вмешательстве" РФ в выборы в США 03:40
Ученый рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны 03:17
Непогода в США унесла жизни не менее двух человек 02:53
Сирийские войска окружили форпост противника в Восточной Гуте 02:33
Бобслеистка из Ямайки провалила допинг-тест на Играх 02:19
В Петербурге угрожавший пешеходам водитель принес извинения 02:05
Звягинцев получил премию "Сезар" за фильм "Нелюбовь" 01:41
Юнкер: Я не заставляю Сербию выбирать между ЕС и РФ 01:35
Аэропорт имени Джона Кеннеди в США приостановил работу 01:23
Пушков назвал Украину "персонажем из ночных кошмаров" 01:15
Готовивший теракт на концерте Бибера приговорен к пожизненному сроку 00:51
У москвички отняли кошелек с 58 тысячами долларов 00:27
Учитель в Лондоне привлекал детей для проведения терактов 00:26
Замгенсека НАТО встретили демонстрацией протеста в Афинах 02.03.2018
США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО 02.03.2018
Косачев: США в любом случае нашли бы повод для продления санкций 02.03.2018
Полиция установила личность мичиганского стрелка 02.03.2018
Украина подписала месячный контракт на закупку газа у Польши 02.03.2018
В Техасе полиция предотвратила нападение на школу 02.03.2018
Видео: Макрон сыграл в музыкальной постановке "Петя и волк" 02.03.2018
Кинологи проверили ТЦ "Охотный ряд" после сообщения о минировании 02.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Секреты Су-57 собрали на видео
Секреты Су-57 собрали на видео
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина по хоккею
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина по хоккею
02.03.2018 23:55
Рубрика: В мире

Замгенсека НАТО встретили демонстрацией протеста в Афинах

Текст: Александр Гасюк (Афины)
Визит заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, которая в пятницу побывала в Афинах и провела встречи с греческими официальными лицами, а также выступила с лекцией о Североатлантическом альянсе, не обошелся без митинга протеста со стороны местных активистов.
Фото: Александр Гасюк / РГ Фото: Александр Гасюк / РГ
Фото: Александр Гасюк / РГ

Так, представители профсоюза работников СМИ региона Аттика оказали "теплый прием" гостье из Брюсселя, развернув перед Генеральным секретариатом информации и коммуникации Греции, где проходило публичное выступление Гетемюллер, транспаранты с лозунгами "Выйти из НАТО: бомбами и напалмом убиваете людей!" В числе прочего участники митинга потребовали закрыть все военные базы Альянса на территории Греции и вернуть греческих военнослужащих- участников натовских операций на родину.

Двух греческих военнослужащих задержали в Турции

Сама Гетемюллер, выступая в Афинах с лекцией под названием "Североатлантический альянс, который вы, возможно, не знаете" - безопасность и оборона вне устаревших основ", не смогла уйти от вопросов преимущественно греческой студенческой аудитории о причинах скатывания отношений между НАТО и Россией фактически к холодной войне.

"Сдерживание и оборона очень важны и поэтому у нас должны быть соответствующее возможности, - заявила высокопоставленная чиновница НАТО. - Но другое важное направление - это диалог, чтобы усилить взаимопонимание, уверенность, когда это необходимо. Нам не нужны несчастные случаи или инциденты, будь то в Черном или Балтийском море".

По ее словам, США и их союзники не хотят холодной войны с Россией и размещают в Европе "ограниченное количество" военнослужащих на ротационной основе.

Греческая аудитория также активно интересовалась отношением руководства НАТО к Турции, которая, по мнению Афин, ведет себя все более и более провокационно в адрес Греции. На это замгенсека НАТО пояснила, что "Североатлантический альянс - это большая семья, в которой, как и во всех больших семьях, случаются конфликты", а также призвала Грецию и Турцию скорее урегулировать все двусторонние претензии.

Армения разорвала дипломатические отношения с Турцией

Главное сегодня

Путин ответил на обвинения во "вмешательстве" РФ в выборы в США
В ЦБ рассказали о потерях российских банков от хакерских атак
Ученый рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны
США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО
Звягинцев получил премию "Сезар" за фильм "Нелюбовь"