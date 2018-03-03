ЦСКА победил "Урал" и вышел на второе место в РФПЛ

Российская футбольная премьер-лига вернулась после зимней паузы. В матче 21-го тура московский ЦСКА с минимальным счетом на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" - 1:0.

Единственный мяч в составе армейцев забил Алан Дзагоев, который, похоже, набрал хорошую форму - напомним, именно он стал автором гола в ворота "Црвены Звезды", который вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы. "Уралу" он забил на 59-й минуте встречи, и этот мяч остался единственным.

Для "шмелей" этот матч стал уже седьмым подряд в РФПЛ, когда они не могут победить. Кроме того, для них это оказалось четвертое поражение в последних пяти встречах. С 25-ю очками они идут на девятом месте в турнирной таблице.

А вот ЦСКА вышел на вторую строчку, набрав 38 очков. Правда, идущие следом "Зенит" и "Спартак", у которых по 37 баллов, свои матчи еще не сыграли. Петербуржцы сегодня примут на своем поле "Амкар", а "Спартак" завтра сыграет, возможно, один из ключевых матчей второй части чемпионата против лидера - "Локомотива".

Кстати



Сегодня встретились молодежные команды "Спартака" и "Локомотива". Победу со счетом 3:2 одержали "железнодорожники".