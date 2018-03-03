Европе не хватает похожих на Путина лидеров, считает нидерландский политик

Депутат парламента Нидерландов, лидер Партии свободы Герт Вилдерс восхищен тем, как российский президент Владимир Путин отстаивает интересы своих граждан.

"Владимир Путин - лидер, что бы вы о нём ни думали. Я критикую многое из его политики. Но я аплодирую ему, как и мистеру (президенту США Дональду. - прим. "РГ") Трампу, за то, что они являются лидерами, которые отстаивают интересы российского и американского народов", - сказал политик в интервью телеканалу RT.

По его мнению, в Европе не хватает таких решительных и принципиальных лидеров. Вилдерс убежден, Европе в настоящее время не достаёт чувства идентичности, поэтому Владимир Путин и Дональд Трамп выигрывают на фоне глав европейских государств.

Партия свободы Нидерландов является националистическим политическим объединением. Ее сторонники придерживаются либеральных взглядов на экономические вопросы и занимают жесткую позицию в отношении иммиграции в Европу.