ФИФА одобрила включение видеоассистента в футбольные правила

Применение системы видеопомощи арбитрам (VAR) будет включено в футбольные правила. Такое решение было принято на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Как отмечают мировые информационные агентства, внесение такой поправки в правила позволит использовать видеоассистентов на чемпионате мира-2018. Хотя в том, что система будет применяться, сомнений не было: она успешно была испытана в прошлом году на Кубке конфедераций, и президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркивал, что на мировом первенстве она также будет использована.

Сегодня Инфантино подчеркнул, что VAR позволит судьям получать высокотехнологичную помощь в спорных ситуациях на турнире такого масштаба. Швейцарец уверен, что благодаря этой системе арбитры смогут принимать верные решения при взятии ворот, пенальти и удалениях.