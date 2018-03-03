ФИФА осталось проинспектировать шесть стадионов ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) и оргкомитет "Россия-2018" в марте проинспектируют шесть стадионов предстоящего чемпионата мира.

Визит на арены Волгограда, Самары, Калининграда, Нижнего Новгорода, Саранска и Екатеринбурга пройдет в последние десять дней месяца.

"Первая часть нашего визита включала в себя Москву и Санкт-Петербург, вторая - Сочи, Ростов-на-Дону и Казань. Остальные стадионы мы собираемся посетить в последние 10 дней марта. Все арены в разной степени готовности. Основные вопросы касаются временной инфраструктуры. Окончательно готовность стадионов станет видна по итогам тестовых матчей", - подчеркнул директор департамента ФИФА по подготовке и проведению мероприятий Колин Смит.

Смит также отметил, что ФИФА осталась довольной визитом в Сочи, Ростов-на-Дону и Казань, проходившим с 1 по 3 марта.

"Уже проделана огромная работа, но сделать еще предстоит немало. Кубок конфедераций прошел с успехом: мы остались довольны взаимодействием с властями и оргкомитетом. У нас все расписано, но, как я люблю говорить, дьявол - в деталях. На них мы сейчас и сосредоточились", - отметил функционер.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.