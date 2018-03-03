Фуркад возглавил комиссию спортсменов оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад назначен главной комиссии спортсменов при оргкомитете Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже. Об этом стало известно сегодня на первом заседании оргкомитета в одном из пригородов французской столицы.

Сам Фуркад лично на встрече не присутствовал, но поприветствовал его участников по skype. "Очень рад официально стать частью захватывающего приключения под названием "Париж-2024" в качестве члена оргкомитета и главы комиссии спортсменов. Я готов поделиться своим олимпийским опытом, чтобы эти Игры стали незабываемыми", - написал в Twitter биатлонист.

В комиссию войдут еще четыре спортсмена, среди которых - боксер Сара Урамун, чемпионка Олимпиады в Рио, трехкратная олимпийская чемпионка в спринтерском беге Мари-Жозе Перек, паралимпийская чемпионка Нантенин Кейта и теннисист Ги Форже.

Напомним, Фуркад пять раз завоевывал олимпийское "золото" и является самым титулованным французским спортсменом в истории летних и зимних Игр.