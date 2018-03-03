Источник: Более 400 ракет, которые планируют развернуть США, не имеют военного значения

Пентагон развернул против России более 400 ракет ПРО, заявил замминистра обороны России Александр Фомин в эфире телеканала "Россия 24".

"Уже сегодня США развернуто более 400 противоракет, объединенных в единую глобальную систему ПРО", - уточнил он.

Замминистра подчеркнул, что в том числе развернуты более 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI на Аляске и в Калифорнии. Кроме того, на кораблях ВМС США, находящихся в составе Атлантического и Тихоокеанских флотов, и на американских базах в Японии и Испании, размещены еще более 180 противоракет. "Ну и добавьте к этому более полутора сотен противоракет на развернутых шести батареях THAAD", - уточнил он.

При этом, по мнению российских военных, эти противоракеты не могут представлять военного значения.

"Более 400 ракет, которые намерены развернуть американцы в рамках глобальной ПРО, теперь, после представления Россией новых систем вооружений, не представляют никакого военного значения", - заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.

Это вооружение, по словам источника, может "стрелять только по воробьям". "Вся американская пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на которую Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования, - просто дырка от бублика", - уточнили агентству.