Юнкер: Я не заставляю Сербию выбирать между ЕС и РФ

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не заставляет Сербию делать выбор между РФ и ЕС. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

"Я не просил сербов делать выбор, поскольку у них должны быть нормальные отношения с Россией и настолько хорошие отношения с Европой, насколько это возможно", - цитирует ТАСС слова главы Еврокомиссии.

В середине февраля в интервью Euronews глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что постановка выбора для Белграда о развитии отношений либо с Москвой, либо с Брюсселем - это те же "грабли", что привели к украинскому кризису.

Юнкер считает, что сравнивать Сербию с Украиной невозможно, а процесс европейской интеграции не направлен против кого-либо. По словам главы Еврокомиссии, все партнеры в Европе "проводят слаженную внешнюю политику, но у сербов другая позиция, потому что они не присоединяются к процессу санкций". В то же время Юнкер отметил, что "по мере приближения к вступлению в Евросоюз" cербам "нужно также привести внешнюю политику в соответствие с остальными странами".