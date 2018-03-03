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3 марта 2018 г.

Указ главы Республики Крым от 2 марта 2018 года № 69-У "О переносе выходного дня"

Дата подписания 2 марта 2018 г.
Опубликован 3 марта 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

В Крыму женщинам подарили на 8 марта пять выходных дней

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, частью третьей статьи 1 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", в целях рационального использования работниками выходных дней постановляю:

Перенести выходной день понедельник 19 марта 2018 года на понедельник 12 марта 2018 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов

 

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