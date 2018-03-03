МИД: Москва возмущена демонтажем памятника советским воинам в Польше

Москва возмущена незаконным сносом в польском городе Лидзбарк-Варминьский Памятника благодарности Красной Армии.

"С возмущением узнали об очередном акте государственного вандализма в отношении памятника советским воинам - освободителям в Польше. 20 февраля по решению депутатов горсовета города Лидзбарк-Варминьский (Варминьско-Мазурское воеводство) был демонтирован Памятник благодарности Красной Армии, установленный в 1949 году", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади констатировали, власти Польши "продолжают демонстрировать историческое беспамятство, цинично расправляясь с советским мемориальным наследием в Польше". "Борьба с памятниками тем, кто спасал польскую землю и народ от тотального истребления и кто уже никогда не сможет постоять за себя, лицемерна и кощунственна. Требуем от Варшавы неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей в военно-мемориальной сфере", - подчеркнули в российском дипведомстве.