На Украине военные потеряли секретный документ

Командование военно-воздушных сил Украины начало служебное расследование после исчезновения секретного документа в одной из воинских частей в Виннице. Об этом сообщается на странице пресс-центра ВВС страны в Facebook.

"Информация, изложенная на некоторых ресурсах в сети Интернет относительно утраченного документа с грифом секретности, подтверждается. По факту отсутствия указанного документа у командования Воздушных сил проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

По данным некоторых украинских СМИ, речь идет о совместном приказе украинского минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции о проведении мобилизации в военных организационных структурах.

О пропаже документа стало известно в начале февраля в ходе проверки в режимно-секретном отделе управления защиты информации военно-воздушных сил армии Украины.