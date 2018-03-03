Неизвестный выстрелил в себя у ограды Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина выстрелил в себя у ограды Белого дома. Об этом сообщила Секретная служба США.

"Сотрудники Секретной службы задействованы в связи с сообщениями о человеке, который, предположительно, пострадал в результате огнестрельного ранения, причиненного себе у северной ограды Белого дома", - говорится в сообщении ведомства в микроблоге Twitter.

В настоящее время врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь. Данных о других раненных пока не поступало. Движение пешеходов и автомобилей в районе Белого дома из-за инцидента ограничено.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома, об инциденте уже доложили президенту Дональду Трампу. Сейчас он находится в своей резиденции во Флориде и планирует вернуться в Вашингтон в субботу во второй половине дня.