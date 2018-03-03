Немецкие компании инвестируют в Россию полмиллиарда евро

Немецкие компании планируют в 2018 году инвестировать в различные проекты в России порядка полмиллиарда евро. Об этом говорится в представительном опросе, в котором приняла участие 141 фирма, зарегистрированная в Российской Федерации.

Увеличение инвестиций свидетельствует о преодолении экономического спада последних лет и росте деловой активности. В прошлом году вложения немецких компаний в России составили 301 миллион евро, отметил руководитель департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат Фолькер Трайер.

По его словам, экономическая ситуация в России улучшается. Это внушает определенный оптимизм. В результате 63% немецких компаний смогли существенно увеличить оборот за прошедший год. Предприниматели готовы вложить в текущем году средства в реализацию тридцати новых проектов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Саратовской области.

С точки зрения инвестиций наиболее привлекательными считаются сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. За ними следуют машиностроение, автомобилестроение, строительство, розничная торговля и консультационные услуги, отмечают представители немецких фирм. Основными факторами, создающими помехи для коммерческой деятельности, бизнес назвал бюрократические препоны, неустойчивую конъюнктуру, встречные санкции, а также инфляцию и колебания курса рубля.

"Две трети опрошенных жалуются на протекционистские тенденции в России, - отметил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. - Мы следим за этим с большой тревогой. Тенденция объясняется стремлением российского правительства заместить импорт продуктами собственного производства".

Почти 94% опрошенных компаний высказались за отмену санкций в отношении Москвы. Бизнес лишь 23% фирм, которые ведут дела с российскими партнерами, не подпадает под ограничительные меры. "Россия и Запад должны найти взаимоприемлемое и позволяющее сохранить лицо решение для устранения политического кризиса", - считает председатель правления Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле. Германия имеет не только экономический, но и политический интерес в том, чтобы санкции не сохранялись на долгие годы, отмечают представители немецкого бизнеса.