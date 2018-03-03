Непогода в США унесла жизни не менее двух человек

По меньшей мере два человека стали жертвами непогоды в американском штате Вирджиния. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Шестилетний мальчик погиб, когда на дом, где он жил с семьей, упало дерево. Еще одной жертвой стала 77-летняя женщина, она также погибла в результате падения дерева.

На территории Вирджинии объявлен режим чрезвычайного положения.

Снег, дожди и сильный ветер обрушились на 15 штатов Восточного побережья США. Без электроэнергии осталось свыше миллиона потребителей, отменены тысячи авиарейсов.

В Вашингтоне из-за сильного ветра в пятницу были закрыты государственные учреждения и школы.