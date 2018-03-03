Новак заверил Еврокомиссию в надежности транзита газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак и еврокомиссар Марош Шефчович, который курирует энергетическую сферу, обсудили по телефону ситуацию вокруг транзита российского газа через территорию Украины, сообщили "Российской газете" в Минэнерго.

Марош Шефчович передал Александру Новаку обеспокоенность украинской стороны по поводу ситуации с решением Стокгольмского арбитража. В свою очередь министр заверил, что транзит газа в Европу не находится под угрозой: он так же надежен, как и ранее.

"До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", - уточнили в ведомстве. Новак и Шефчович договорились, что будут поддерживать тесный контакт.

Накануне еврокомиссар распространил заявление для прессы, в котором призвал Россию и Украину "немедленно найти решение" для восстановления поставок газа. Шефчович также заверил, что Еврокомиссия готова организовать проведение трехсторонней встречи с участием России и Украины, если это потребуется.

28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" об условиях транзита в Европу. Арбитры отказали украинской стороне в удовлетворении практически всех требований, но посчитали, что вина за недопоставку транзитного газа лежит на "Газпроме", в связи с чем обязали компанию с учетом перерасчета требований сторон выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" обратил внимание, что причиной недопоставки газа был низкий спрос со стороны европейских потребителей, но суд этот аргумент не принял к сведению. "Газпром" посчитал это нелогичным, так как ранее те же арбитры приняли во внимание проблемы в украинской экономике и ими оправдали снижение закупок российского газа. Предправления "Газпрома" Алексей Миллер назвал это "двойными стандартами" и объявил о начале расторжения контрактов с "Нафтогазом" через Стокгольмский арбитраж. Позднее стало известно, что иск "Газпрома" о разрыве коммерческих отношений рассмотрит группа других арбитров.