Оперным балом отметили в Кремле 95-летие Франко Дзеффирелли

Гала-концерт в честь маэстро - "Оперный бал Елены Образцовой" - состоялся на сцене Государственного Кремлевского дворца. Сам Франко Дзеффирелли не смог прилететь на концерт: причиной тому - простуда и неожиданная непогода в Италии. Но, несмотря на это, все присутствующие - и в зале, и на сцене - горячо поздравляли маэстро с 95-летием.

Уже за полтора часа до начала концерта у входа в Кремль столпотворение, в зале - аншлаг. Публика самых разных возрастов пришла в этот зал, чтобы принять участие в необычном событии, посвященном маэстро, и услышать отрывки из любимых опер. Со сцены звучали арии и дуэты из "Бала-маскарада", "Аиды", "Дона Карлоса" Джузеппе Верди и других опер, которые ставил Дзеффирелли. А сценографическую среду "бала" представляли 3D-декорации, созданные по эскизам этих легендарных постановок.

Причем, на огромных экранах появлялись не только отрывки из кинолент, но и фотографии музея во Флоренции, где собраны записи и рисунки маэстро. К слову, в ближайшем будущем в этом музее планируется открыть Академию театрального мастерства.

- Франко однажды сказал, что в процессе создания оперы неординарные личности встречаются друг с другом: это актеры, певцы и музыканты, которые должны слиться в гармонии, чтобы создать особое театральное действо. Сегодняшний вечер мы посвящаем творческому союзу, и делаем это вместе с певцами и артистами, которые прекрасно знают и любят великое творчество и искусство Дзеффирелли и Образцовой, - подчеркнул итальянский режиссер Марко Гандини, который был ведущим этого вечера. Он с трепетом вспоминал о великой русской певице, почтительно называя Елену Васильевну "госпожа Образцова".

Программу концерта открыло выступление Академического Большого хора "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича и меццо-сопрано Олеся Петрова, исполнившие Хор цыган и песню Азучены из оперы Верди "Трубадур". Ксения Дудникова и Вероника Джиоева исполнили сцену Аиды и Амнерис из оперы Верди "Аида". Известно, что роль Амнерис была одной из великих ролей Образцовой со времен знаменитого выступления певицы в Метрополитен опера в Нью-Йорке. К слову, версия той "Аиды" 1963 года будет возобновлена в апреле 2018 года в театре Ла Скала.

В концерте звучали и фрагменты из "Дона Карлоса", "Травиаты" Верди, "Сельской чести" Масканьи. На сцену Кремлевского дворца выходили певцы с мировыми именами: Мария Гулегина, Рамон Варгас, Вероника Джиоева и другие.

Предстала на "балу" и еще одна легендарная постановка Франко Дзеффирелли, в которой блистала Елена Образцова - "Кармен". Этот спектакль великие режиссер и певица делали вместе с маэстро Карлосом Клайбером, он до сих пор идет в Государственной Венской опере. Балетная легенда Владимир Васильев, большой друг Дзеффирелли, поставил для "бала" два номера на музыку "Кармен" при участии артистов Кремлевского балета. Гости впервые увидели, по словам Владимира Васильева, эту "хорошо подготовленную импровизацию".

Вышел в "Кармен" на сцену в роли контрабандиста Ремендадо и молодой оперный певец Богдан Волков, получивший в декабре 2017 года премию Фонда Елены Образцовой "За яркое начало в искусстве". Арии из оперы Бизе исполнили Эльмира Караханова, Михаил Гужов, Цветана Омельчук и Максим Перебейнос.

Завершился концерт финальной сценой из "Турандот" Джакомо Пуччини, где в партии Турандот вышла Мария Гулегина, исполнительница многих партий в спектаклях Дзеффирелли.

Атмосфера концерта была очень дружественная, а режиссер и ведущий концерта Марко Гандини неоднократно вспоминал свою работу с Дзеффирелли и госпожой Образцовой и выражал глубочайшее почтение своему учителю, искусство которого он представляет сегодня во всем мире.