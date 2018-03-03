Патриарх Московский Кирилл совершил молебен на Шипке

Президент Болгарии Румен Радев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложили венки к памятнику Свободы на Шипке. В эти дни в стране отмечают Национальный праздник Республики и 140-летие освобождение от Османского ига.

Серпантин горной дороги, которая ведет к монументу забит припаркованными автобусами и автомобилями. К месту главного сражения освободительной войны на колесах - не меньше часа. Как сюда добралась русская пехота и артиллерия, сейчас трудно представить. Для болгар третье марта - настоящий, не выдуманный праздник. Люди поднимаются на вершину Святого Николая (Шипку), обернувшись бело-зелено-красными триколорами на манер футбольных фанатов. Мелькают и российские флаги.

Прямо у подножия величественного монумента, в крипте которого захоронены погибшие в Русско-турецкой войне русские воины и болгарские ополченцы, патриарх Кирилл отслужил литию - заупокойное богослужение. С первыми печальными звуками молитвы, все присутствущие мужчины, в том числе и президентская рота почетного караула, обнажают головы. Над заснеженной Шипкой плывут поминальные слова: "Император Александр Николаевич и все православные, жизнь свою положившие за веру и освобождение болгарской земли...". "Все православные", русские и болгары, солдаты и ополченцы - тема единства и благодарности стала лейтмотивом приветсвенных слов президента и патриарха.

Румен Радев говорил о "капитале исторического достоинства, который несколько тысяч доблестных воинов завещали нам, и который мы не должны утратить". Назвал своих соотечественников, которые отдают дань памяти Шипке "ополченцами исторической правды, которые не допустили поругания и низвержения исторической истины". Вспомнил объединяющий русских и болгар "христианский дух, в котором самопожертвование является путем к свободе".

- Под снегом в земле, на вершине Святого Николая, Околчице, Орлином гнезде и других окопных редутах покоятся останки погибших воинов, и 140 лет спустя трудно определить, какие из них болгарские, а какие русские. Но на этих костях построен фундамент болгарской свободы. На русской и болгарской боевой славе, - заявил президент.

Предстоятель Русской православной церкви выразил надежду, что шипкинское единство двух народов не останется в прошлом: - Молюсь о том, чтобы с особой силой проявившаяся 140 лет назад многовековая духовная связь между нашими народами оставалась нерушимой на все времена и находила радение в братской готовности прилагать усилия в укреплении единства святого правослания, сохранении христианских ценностей и традиций.

Русские солдаты и офицеры и болгарские ополченцы, по словам патриарха, "кровью своей оплатили избавление древней христианской страны от горького многовекового иноверного гнета".

Светлые образы героев, погибших в освободительной войне на Шипке, не стираюися из народной памяти даже спустя много лет, размышлял Святейший. И это происходит потому, что та война была одной из самых благородных в истории, когда кладут "душу свою за други своя".

- С живым вниманием и неподдельным интересом вновь открываю для себя историю освободительной войны. Причиной тому уникальный жертвенный характер этой войны за свободу угнетенных братьев. И тысячи солдат и офицеров русской армии отдали свои жизни за спасение людей, связанных с ними общей святой православной верой.

Историки расходятся в цифрах потерь русской армии. По разным данным, это от 20 до 35 тысяч человек.