Международная группа в составе британских, французских и американских ученых обнаружила огромную колонию пингвинов Адели на островах Дангер (Danger Islands) в Антарктиде. Как сказано в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, численность популяции составляет более 1,5 миллиона особей.

В исследовании отмечается, что показанная колония является третьей по величине колонией пингвинов Адели в мире и самой многочисленной в районе Антарктического полуострова.

Архипелаг, где произошло открытие, состоит из 9 островов, находящихся в 35 км от полуострова в море Уэдделла. Из-за морских течений эти острова блокированы льдом практически круглый год, что существенно затрудняет их исследование.

Так, в районе острова Герония проходит примерно 1-2 судна в год. Во многом именно поэтому о популяции стало известно благодаря анализам спутниковых снимков и информации, полученной с беспилотников.

Фото: U.S. Geological Survey

Авторы исследования подсчитали, что на островах обитают более 750 тысяч пар пингвинов. Сравнение доступных изображений, аэрофотоснимков и данных беспилотников позволяет предположить, что численность колонии непрерывно увеличивалась с 1957 года, а последняя оценка популяции на Геронии совпадает с данными 1997 года, когда ученые насчитали около 300 тысяч пар Адели.

С полной версией доклада можно ознакомиться здесь.