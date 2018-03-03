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Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

Первое золото

Победителям Всероссийской олимпиады для будущих финансистов вручили медали
Текст: Евгения Мамонова
Фото: Михаил Синицын
Видео: Александр Шансков
В медиацентре "Российской газете" состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийской олимпиады для школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" Олимпиада, организованная Финансовым университетом при Правительстве РФ совместно с "Российской газетой", с успехом проходит уже одиннадцатый год.

В кинозале "Российской газеты" собрались молодые, умные, целеустремленные люди. Именно такие, о которых президент РФ Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию: "Фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране: на молодых, здоровых, хорошо образованных людях".

Сегодняшняя молодежь деятельна и нацелена на результат, а еще она прекрасно понимает, что быть успешным можно, только получив крепкий фундамент - качественное образование, и стремится реализовать это понимание на практике.

Данил Стренин - ученик 11-го класса обычной московской школы об Олимпиаде узнал на сайте "Российской газеты" и решил попробовать свои силы. Результаты и имена победителей организаторы держали в секрете до последнего момента. Поэтому награждение проходило в атмосфере торжественно-волнительной. Данил Стренин оказался в числе победителей, чему был, конечно же, очень рад:

"Медаль победителя у меня на шее, а я до сих пор не могу поверить, что сделал это, - признается Данил. - Я планирую поступить в Финансовый университет на факультет Финансовых рынков, по профилю "Финансовые рынки и банки". А теперь смогу сделать это на льготных условиях. Я очень рад, что мои старания оказались не зря. И теперь победа в олимпиаде станет хорошей ступенькой в реализации моей мечты. Могу сказать, что желание заниматься финансами возникло не вчера. Мой отец всю жизнь связан с этой специальностью. И я с детства мечтал пойти по его стопам, внести свой вклад в развитие этой профессии".
Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!

В 2017/2018 учебном году олимпиада прошла по экономике, математике, информатике, обществознанию и истории. И не только в Москве. Всего в Олимпиаде приняло участие 26 регионов: Барнаул, Бузулук, Благовещенск, Владикавказ, Владимир, Канаш, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Махачкала, Новороссийск, Омск, Орел, Пермь, Пенза, Самара, Смоленск, Санкт-Петербург, Сургут, Тула, Уфа, Челябинск, Ярославль и Якутск.

Общее количество зарегистрировавшихся на олимпиаду - более 20 тысяч школьников. В заключительный этап прошли 2545 участника. Это школьники из 81 региона нашей страны. Есть ребята из Казахстана, Беларуси, Молдавии, Приднестровья, Таджикистана.

Олимпиада по предметам экономика, обществознание, математика вошла в Перечень олимпиад школьников на 2017/2018 учебный год Министерства образования и науки. Это означает, что победителям и призерам по экономике, обществознанию и математике при поступлении в институты и университеты могут быть предоставлены льготы. Например, если после прохождения ЕГЭ по соответствующему предмету эти ребята наберут не менее 75 баллов, то они будут зачислены в выбранные вузы вне конкурса.

Победители по направлениям, которые не входят в Перечень олимпиад школьников - а это информатика и история, получат право бесплатного обучения в Финансовом университете, а призеры получат 50-процентную скидку на обучение. Кроме того, участие в олимпиадах Финансового университета, добавляет в зачет к баллам ЕГЭ в качестве индивидуальных достижений от 2 до 5 баллов.

"Мы будем рады видеть у себя таких замечательных, умных людей, потому что университет нуждается в талантливых ребятах, - обратился к победителям Олимпиады ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров. - Наш коллектив, а сегодня в университете обучается свыше 46 тысяч человек и работает более 3 тысяч преподавателей, всегда будет рад вам. Я убежден, что в нашем вузе вы получите знания, которые позволят вам стать банкирами, финансистами, занять места на государственной службе. Среди наших выпускников множество действующих банкиров, представителей Государственной думы, Совета Федерации, членов правительства Российской Федерации. Мы гордимся тем, что три выпускника финансового университета являются сегодня членами Правительства Российской Федерации, и среди них выпускник факультета международных экономических отношений, заместитель председателя Правительства РФ Александр Хлопонин".

Павел Марков - заместитель председателя правления Россельхозбанка, спонсора Олимпиады, поздравил ребят с победой: "Это очень важное мероприятие, поскольку выпускники Финансового университета по праву являются элитой страны и во многом формируют модель экономической политики нашего государства. Вам предстоит получить большое количество знаний, вы молоды, перед вами открыты все пути. Я искренне желаю всем получить достойное образование и состояться в выбранной вами профессии".

Азамат Гасанов - еще один победитель Олимпиады. Он в костюме "тройка", в галстуке и строгих очках. В руках - кожаный портфель. Пока он ученик 11 класса, но уже четко решил, что в будущем должен занять пост в руководстве крупного российского банка. "Я очень рассчитывал на победу в Олимпиаде "Миссия выполнила. Твое призвание - финансист!" и теперь, став победителем, смогу на льготных условиях поступить в Финансовый университет - тот вуз, где я смогу получить необходимые знания и опыт для того, чтобы стать тем человеком, которым я вижу себя в будущем".

На церемонии открытия Олимпиады был дан стартовый отсчет последнему году перед столетним юбилеем Финансового университета.

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