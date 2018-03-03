При захвате банка в Рио-де-Жанейро погибли два человека

Захват заложников в отделении банка в бразильском Рио-де-Жанейро закончился гибелью двух человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В результате перестрелки, произошедшей в пятницу, погиб один из клиентов финансового учреждения и один из бандитов. После трех часов переговоров пятеро преступников сдались властям. К операции привлекли родственников злоумышленников, уговоривших их сложить оружие.

В итоге были освобождены порядка 30 человек, удерживавшихся в помещении. Двое заложников получили ранения.