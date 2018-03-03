Профессия сотрудника милиции - одна из самых уважаемых в Беларуси

Более шестисот сотрудников внутренних дел Республики Беларусь погибли при исполнении своих служебных обязанностей за годы ее независимости. Сегодня в республике, накануне Дня милиции, в их честь звучат автоматные очереди, ложатся к обелискам букеты цветов, склоняют головы ветераны. Республиканская пресса констатирует, что в минувшем году, когда органы правопорядка отмечали свой столетний юбилей, в рядах белорусской милиции, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

По мнению руководства МВД, благодаря профессиональной подготовке защитников общественного порядка. Профессия сотрудника органов внутренних дел остается одной из самых почитаемых в стране, заявил сегодня государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась на торжественном собрании, посвященном Дню белорусской милиции, передает БЕЛТА.

Служба сотрудников милиции, по его словам, всегда была нелегкой и опасной. Но их труд "очень нужен для каждого гражданина страны, для народа и государства в целом". Поэтому миссия защитника общественного порядка "была и остается одной из самых уважаемых в стране", - отметил Зась.

На это обращал особое внимание на днях и глава белорусского государства, подчеркивая, что белорусская милиция завоевала авторитет и всенародную поддержку. По словам Александра Лукашенко, "история органов внутренних дел - это героическая летопись самоотверженного и беззаветного служения Отечеству многих поколений лучших его сыновей и дочерей".

Об успешном выполнении своей стратегической задачи свидетельствуют и официальные милицейские отчеты последних лет. За последнее десятилетие в Беларуси стало меньше организованной преступности, в 2,5 раза сократилось количество зарегистрированных преступлений по линии уголовного розыска, возросла эффективность выявления преступлений против экономических интересов государства.

По данным социологических опросов, органам внутренних дел доверяют около 70 процентов опрошенных. Респонденты считают, что стражи порядка стали эффективнее противодействовать коррупции, пьянству, надежнее обеспечивать безопасность дорожного движения и более результативно осуществлять профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. А по данным популярного международного ресурса Numbeo, Беларусь вошла в топ-10 стран с наименьшим уровнем преступности и высоким уровнем безопасности.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич в беседе с прессой подчеркнул сегодня, что сотрудники ОВД каждый день чувствуют ответственность за безопасность граждан страны. "Стабильность и обеспечение безопасности граждан - основное достижение, которое повторяется из года в год", - считает он. Говоря о результатах деятельности за минувший год, министр отметил, что сотрудники милиции особое внимание уделяли профессиональной подготовке и усилению аналитической работы МВД.

Благодаря комплексной работе органов правоохранительного блока в РБ у граждан было значительно меньше поводов обращаться за защитой своих прав и законных интересов. Снизилось число погибших от преступных посягательств, уменьшилось и количество тяжких телесных повреждений, разбоев.