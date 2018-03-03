Пушков назвал Украину "персонажем из ночных кошмаров"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение "Газпрома" о расторжении контрактов с "Нафтогазом". Сообщение парламентария опубликовано на его странице в Twitter.

"Расторжение контрактов с "Нафтогазом" - абсолютно оправданный и назревший шаг. Такой "покупатель", как нынешняя Украина, - это персонаж из ночных кошмаров. Пусть теперь преследует европейцев - и во снах, и наяву. Хотели Украину? Получите. Она вам еще покажет бандерову мать", - написал Пушков.

По словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, причиной разрыва контракта на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража, которое "существенно нарушило баланс интересов сторон". В такой ситуации российский концерн не намерен "решать экономические проблемы Украины" за свой счет, отметил Миллер.