Митинг в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина состоялся на московском стадионе "Лужники". Перед сторонниками выступили не только известные артисты и доверенные лица, но и сам кандидат. Вместе с победителями и участниками Олимпиады-2018 он спел гимн страны, которого наших спортсменов лишили на Играх.

Собравшиеся держали триколоры, транспаранты и плакаты. Главный лозунг митинга - "За сильную Россию!". На многих плакатах участники мероприятия обозначили регион или город, откуда приехали. Судя по ним - со всей страны.

Примерно за час до начала мероприятия стадион был почти заполнен, и организаторы решили начать митинг досрочно - с выступлений артистов. Те, в свою очередь, выбирали из своего репертуара в основном патриотические песни. Например, "Любэ" спели знаменитую "От Волги до Енисея". Солист группы Николай Расторгуев обратился и с речью: посоветовал иностранцам приехать в Россию и самим убедиться, что наша страна вполне цивилизованная, а многое из того, что о ней говорят с телеэкрана - ложь. "Иностранцы, которые к нам приезжают, обнаруживают, что мы на улицах не обнимаем медведей, зато в ресторанах, например, находят "вай-фай", - рассказал он.

Среди других ведущих исполнителей, которые стали участниками митинга, - "Хор Турецкого", Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Денис Майданов, Алексей Воробьев. До митинга многие артисты в социальных сетях и на персональных сайтах разместили видеообращения, в которых призывали россиян прийти на митинг. А в ходе самого мероприятия объясняли, почему они поддержали кандидата Путина.

Рэп-исполнитель Тимати говорил от имени молодежи."Вместе со мной выросло дерзкое, амбициозное поколение, которое будет определять будущее нашей страны, - сказал он. - Все помнят, какой была наша страна 15 лет назад, и все видят изменившуюся ситуацию: сильную державу, флагом которой можно гордиться".

Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев вспомнил, что знаменитая Мариинка когда-то давала всего 200 выступлений в год, а теперь - 2 тысячи. "Я горжусь тем, что мы сохранили свое искусство, я горжусь нашей великой страной изнаю, что буду гордиться нашим президентом!" - сказал он.

"Наши солдаты, летчики и моряки в Сирии победили мировое зло, - заявил бывший командующий ВДВ, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. - Мы и впредь будем поддерживать суверенные страны, будем поддерживать братские народы и будем шагать с нашим президентом вперед! Это наша позиция и наше право. И нам нужен сильный президент!"

"Нам есть, кем гордиться!" - говорил со сцены актер и сценарист Владимир Машков, напомнив о хороших фильмах, которые в последние годы снимали о героях и СССР, и России - в том числе о спортивных легендах.

Его коллега по "цеху" Владимир Меньшов поделился впечатлениями от общения с крымчанами, которые не раз делились с актером ощущением счастья после воссоединения полуострова с Россией.

"Если вам не безразлична судьба России, то 18 марта - это ваш день", - обратился к собравшимся ректор академии им. Ваганова, в прошлом солист Большого театра Николай Цискаридзе. Он вспомнил, как много разрушено было за 90-е, а теперь все восстановлено - в том числе и система образования, включая музыкальное направление.

Боксер-тяжеловес Александр Поветкин говорил о силе России. Он провел аналогию с самим собой: "Перед боем меня спрашивают, почему я спокоен и не оскорбляю противника", - поделился он, заметив, что именно такова сила русского духа.

Ректор МГУ Виктор Садовничий радовался тому, что видит много молодых лиц."Россия - страна неограниченных возможностей, но ее будущее зависит от нашего выбора, - сказал он. - И я уверен, что нам нужен сильный, мудрый президент, который поведет страну к новым победам!".

Летчик-космонавт Сергей Рязанский предпочел выразить свои чувства в стихотворной форме: "Память утроит силы./ Звезды горят во мгле./ Это и есть Россия/ В небе и на земле!". И уже в прозе добавил: "Нам нужен сильный президент, которого уважают во всем мире".

Кардиохирург Лео Бокерия вспоминал упадок здравоохранения в 90-е и сравнивал число операций на сердце "тогда и сейчас"."Хочу, чтобы президентом был человек, которой бы заботился о здоровье россиян", - высказал он пожелание.

А актер Михаил Пореченков сравнивал состояние армии, которая сейчас, по его мнению, стала "самой мощной, вооруженной и мобильной". И чтобы довести реформу до конца, нужен сильный главнокомандующий, уверен он.

Затем на сцену вышли люди, которые показали силу русского духа - не на поле боя, а на спортивной арене. Это участники Олимпиады-2018, которые боролись не только за победы в Играх, но и вынуждены были противостоять сильнейшему политическому давлению. Среди них и триумфаторы Пхенчхана - сборная России по хоккею с шайбой.

Владимир Путин прошел через ряды спортсменов на сцену. Он поприветствовал не только собравшихся, но и всех сторонников, напомнив, что "это - миллионы людей".

- В этот солнечный морозный день мы буквально чувствуем их дыхание, их локоть и плечо, потому что вместе - мы команда! - заявил кандидат.

- У нас у всех понятная и благая цель - сделать страну яркой, устремленной в будущее. Ведь здесь живут наши дети и внуки, - напомнил он. "И мы сделаем это?" - спросил Путин мнение собравшихся. "Лужники" дружно отреагировали словами поддержки.

- Если мы сделаем это, то и ближайшие 10 лет, и весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это, да? - опять спросил кандидат.

Он вспомнил, как на Олимпиаде наши хоккеисты после победы пели гимн страны, несмотря на все запреты. И предложил всем собравшимся вместе спеть гимн - на этот раз под музыку.

Затем, проскандировав несколько раз "Россия", Владимир Путин поблагодарил всех за поддержку.

- Храни вас Господь, - завершил Владимир Путин свое выступление.

После этого в "Лужниках" продолжили выступать доверенные лица кандидата. В избирательном штабе Путина на митинг ждали около сотни тысяч человек, однако не только трибуны "Лужников", но и все поле вокруг сцены было заполнено. По официальным данным МВД, число участников составило более 130 тысяч человек.