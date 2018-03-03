Путин ответил на обвинения во "вмешательстве" РФ в выборы в США

РФ должна изучить доказательства и вынести решение о виновности лиц, которых в Соединенных Штатах обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью телекомпании NBC.

"Мы не можем ответить (на обвинения), если они (обвиняемые) не нарушали российских законов, - приводит ТАСС слова Путина. - Я должен увидеть, что они (эти люди) совершили. Дайте нам документы, дайте нам информацию".

Напомним, Вашингтон ранее выдвинул обвинения в отношении 13 граждан РФ и трех российских организаций. Их американские власти подозревает во вмешательстве в выборы 2016 года.

Путин обратил внимание на то, что в России нельзя преследовать "в уголовном порядке кого-то, если они не нарушили российского законодательства". Если Вашингтон хочет каких-либо действий со стороны Москвы, он должен обратиться в Генпрокуратуру РФ, заметил глава государства. "Это должно идти по официальным каналам, а не через прессу и с криками в Конгрессе США", - подчеркнул Путин.