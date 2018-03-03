Иск о расторжении контракта на поставку и транзит газа между Россией и Украиной рассмотрит Стокгольмский арбитраж, но с другим составом арбитров.

Об этом 3 марта сообщил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. По его словам, компания уже начала процедуру расторжения контракта.

2 марта о намерении разорвать коммерческие отношения с "Нафтогазом Украины" сообщил предправления "Газпрома" Алексей Миллер. Решение он объяснил недавним вердиктом Стокгольмского арбитража. Так, суд постановил, что снижение спроса на газ со стороны европейских потребителей - недостаточная аргументация российской стороны в части снижения загрузки украинской газотранспортной системы, и обязал Россию выплатить Украине 2,56 миллиарда долларов с учетом перезачета требований сторон.

В то же время ранее, в декабре 2017 года, рассматривая иски о поставках газа, те же арбитры приняли во внимание падение украинской экономики как фактор, не позволивший ей отобрать прописанный в контракте объем газа.

Алексей Миллер назвал такое решение арбитров применением "двойных стандартов". "С учетом итогов двух разбирательств, в отношениях "Газпрома" и "Нафтогаза" по поставкам и транзиту возник существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт", - заключили в "Газпроме".