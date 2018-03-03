Хуснуллин: Метро придет в Северный к 2022 году

Метро может прийти в отдаленный московский поселок Северный к 2022 году. Как заявил в субботу журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, кроме станции там построят и крупный транспортной-пересадочный узел.

Продлевать до Северного будут "салатовую" ветку. Проект реализуют в два этапа: сначала к концу 2019-началу 2020-го линию продлят до Лианозово, а еще через два года - практически до МКАД. Причем в Лианозово подземка будет связана с железнодорожной платформой. Есть потенциал для создания ТПУ и в Северном, этот проект тоже проработают.

Отметим, что сейчас жители Северного в основном вынуждены пользоваться автобусами или электричками, чтобы добраться до метро. Шаговый доступ к подземке существенно сократит их путь до работы и обратно. Ранее заммэра заявил, что на этой же линии до конца марта откроются три новых станции: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".