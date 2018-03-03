Названы сроки запуска новых станций московского метро

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" могут открыть для пассажиров в середине марта. Такой срок обозначил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во время сегодняшнего осмотра объекта.

"Мы вышли на финишную прямую, фактически все строительные работы закончены, идет наладка оборудования, - заявил Хуснуллин. - Началась обкатка рельсов, Госстройнадзор принял необходимые документы". Точная дата запуска будет ясна после 10 марта. Заммэра подчеркнул, что многое будет зависеть от результатов испытаний. Если что-то пойдет не по плану, то сроки сдачи станций перенесут.

На новом участке "салатовой" ветки одновременно откроются три станции: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Ими будут пользоваться сотни тысяч жителей районов Бескудниково, Дегунино и других северных территорий. Вместе со станциями будет открыто и новое электродепо - завод для обслуживания составов Люблинско-Дмитровской линии. Пока их ремонтируют в "Печатниках".