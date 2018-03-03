Ночью Москву накроет мощный снегопад

В ночь на воскресенье в Москве начнется мощный снегопад. По данным Интерфакса, который ссылается на источник в Гидрометцентре, выпадет свыше 40 процентов осадков в марте.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала обозревателю "Российской газеты", что осадки в столицу и Подмосковье принесет южный циклон.

Он же будет виновником метелей и в других регионах Центрального федерального округа. Уже начались снегопады, как и прогнозировала собеседница "РГ", в Смоленской, Курской, Орловской и Брянской областях. Завтра они захватят большинство регионов округа. Паршина предупредила, что стоит ожидать заносы на дорогах, гололёд и проблемы из-за налипания снега на проводах.

А вот потепления до нуля не ожидается. Ни в Москве, ни в других регионах, огорчила синоптик. Оно произойдет только в конце следующей недели. Но и тогда будет идти снег.