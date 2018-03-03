Под Белгородом на границе с Украиной застряли 200 фур

Перед международным автомобильным пунктом пропуска "Нехотеевка" скопилась очередь из почти 200 грузовиков: машины не могут пересечь российско-украинскую границу и попасть на сопредельное государство.

В пресс-службе Белгородской таможни ситуацию объяснили обильным снегопадом. Даже те десятки фур, которые уже оформлены российской стороной на выезд остаются в пункте пропуска: украинская сторона попросту не принимает их.

- Украинская сторона снизила интенсивность приема транспортных средств в связи с погодными условиями и состоянием дорог на территории Украины, - отметили в ведомстве.

Всего же за последние сутки через МАПП "Нехотеевка" в Россию въехало 32 автобуса, 77 грузовиков и 978 легковых машин, выехало - 30 автобусов, 119 грузовиков, а также 1261 легковой автомобиль. В пресс-службе Белгородской таможни добавили, что близлежащие автомобильные пункты пропуска - а это МАПП "Шебекино" и МАПП "Грайворон" работают в штатном режиме.