У москвички отняли кошелек с 58 тысячами долларов

В Москве неизвестный мужчина в медицинской маске на лице ограбил женщину. Он отнял у нее кошелек, в котором находилось 58 тысяч долларов - по актуальному курсу, это почти 3,3 млн рублей.

"На улице Ибрагимова неизвестный зашел вслед за женщиной в подъезд жилого дома и вырвал у нее из рук кошелек, после чего скрылся. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, ведется проверка", - цитирует агентство "Москва" представителя пресс-службы столичного Главка МВД.

По данным источника агентства, полиция ведет розыск мужчины кавказской внешности плотного телосложения.